أمطار رعدية على نجران حتى التاسعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.