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“الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

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“الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
http://almnatiq.net/?p=972122
المناطق - واس:

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية شراكة مع بنك الرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب “بنك الرياض” الرئيس الأول لمصرفية الأفراد رياض الزهراني، وتعد هذه الاتفاقية الثالثة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة؛ بهدف تسهيل إجراءات القرض العقاري المدعُوم دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية، وكذلك تأكيدًا للدور الريادي للصندوق لدعم مسيرة التنمية العمرانية، مبينًا أن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين البنك وصندوق التنمية العقارية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين سيقدم بنك الرياض ومصرف الراجحي، بنك البلاد ، خلال الفترة المقبلة خدماتهم عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.

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