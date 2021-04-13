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أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=972135
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة، ونتائج تقويم أداء العديد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1440 – 1441هـ وأبرز إنجازات وجهود الديوان التي أثمرت في المحافظة على المال العام، منوهاً سموه بالدور الهام الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

من جانبه عبر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك, على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.

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