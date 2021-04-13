احدث الأخبار

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”
منوعات
 “نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق
أبرز المواد
 طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة
أبرز المواد
 أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعلن أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 أمطار رعدية على نجران حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 إغلاق 262 منشأةً وضبط 1200 مخالفة خلال أسبوع في عسير
أبرز المواد
 “هدف” وجامعة جدة ينسقان لدعم تدريب وتوظيف الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

منوعات
“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة

“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة
http://almnatiq.net/?p=972139
المناطق - واس:

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.

وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشاة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوباته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

روابط ذات صلة

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية
رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا
أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*