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طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا

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طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا
http://almnatiq.net/?p=972142
المناطق - عسير:

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني عصر أمس الإثنين فعالية رصد هلال شهر رمضان المبارك فلكيا والأدوات المستخدمة، وذلك بممشى  حي الضباب بأبها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلاب بتعليم المنطقة خالد الشهري أن عمليات الرصد تأتي امتدادا لسلسة من البرامج التي ينفذها النشاط العلمي لإثراء خبرات الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في رصد الكواكب والنجوم وكذلك إتاحة الفرصة للمجتمع المحلي للتعرف على تلك الأنشطة.

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