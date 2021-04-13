أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية و إدارة الطوارئ معملاً مخالفاً لإعداد رقائق “السمبوسة”، وذلك بعد مداهمة الموقع بمساندة أمنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المعمل افقتد للأدنى اشتراطات السلامة الصحية و لوحظ به تدنِ واضح لمستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط و الاشتراطات البلدية المعمول بها إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط و عدم وجود رخصة.

وأشار الحميدي إلى أنه قد تم التحفظ على كامل المضبوطات و المقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر والتي كانت في طريقها إلى التوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما ضبط أكثر من 120 كجم من الدقيق الذي أُثبت بعد معاينته عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي لتعفنه وظهور عليه علامات الفساد.

ونوه إلى إن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكدا أن أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم داعيا الجميع إلى سرعة الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940 .