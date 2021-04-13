رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

المناطق - عسير:

شهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الاثنين، حفل تكريم طلاب وطالبات الجامعة المتفوقين، الذي أقيم تحت عنوان “فخر kku”، ونظمه مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب، في مسرح المدينة الجامعية بأبها، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.

ويأتي الحفل لتكريم 113 من المتفوقين والمتفوقات من مختلف كليات ومقرات الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي 5/5 في ثلاثة فصول دراسية متتالية.

و أشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على الحفل، مؤكدًا أهمية ذلك في استمرار تميز الطلاب والطالبات وتفوقهم، إضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب والطالبات للتميز العلمي، مهنئًا المتفوقين والمتفوقات بهذه المناسبة وراجيًا لهم التوفيق والنجاح.

وفي هذا السياق، أكد المشرف على مركز التوجيه والإرشاد الدكتور وضاح بن محمد الألمعي أن الاحتفال بالمتفوقين وتكريمهم يعكسان اهتمام المركز والجامعة بالطلاب والطالبات، مشيرًا إلى دور المركز في التحفيز والتعزيز وتوجيه الطلاب وإرشادهم.

واختتم الحفل بعرض مرئي تناول أبرز جهود مركز التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الوسائل والخدمات التي يقدمها في سبيل تميز الطلاب والطالبات، كما كرم معالي رئيس الجامعة المتفوقين والمتفوقات والتقطت الصور التذكارية.