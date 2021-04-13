احدث الأخبار

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق
أبرز المواد
 طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة
أبرز المواد
 أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعلن أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 أمطار رعدية على نجران حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 إغلاق 262 منشأةً وضبط 1200 مخالفة خلال أسبوع في عسير
أبرز المواد
 “هدف” وجامعة جدة ينسقان لدعم تدريب وتوظيف الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل
أبرز المواد
 “كبار العلماء” توصي بالاشتغال بطاعة الله في رمضان والالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “فيسبوك” يوفر تقنية جديدة خاصة بلقاحات “كورونا”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أبرز المواد
طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا

طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة

“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة

أبرز المواد

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا
http://almnatiq.net/?p=972154
المناطق - عسير:

شهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الاثنين، حفل تكريم طلاب وطالبات الجامعة المتفوقين، الذي أقيم تحت عنوان “فخر kku”، ونظمه مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب، في مسرح المدينة الجامعية بأبها، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.  

ويأتي الحفل لتكريم 113 من المتفوقين والمتفوقات من مختلف كليات ومقرات الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي 5/5 في ثلاثة فصول دراسية متتالية. 

و أشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على الحفل، مؤكدًا أهمية ذلك في استمرار تميز الطلاب والطالبات وتفوقهم، إضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب والطالبات للتميز العلمي، مهنئًا المتفوقين والمتفوقات بهذه المناسبة وراجيًا لهم التوفيق والنجاح. 

وفي هذا السياق، أكد المشرف على مركز التوجيه والإرشاد الدكتور وضاح بن محمد الألمعي أن الاحتفال بالمتفوقين وتكريمهم يعكسان اهتمام المركز والجامعة بالطلاب والطالبات، مشيرًا إلى دور المركز في التحفيز والتعزيز وتوجيه الطلاب وإرشادهم.

واختتم الحفل بعرض مرئي تناول أبرز جهود مركز التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الوسائل والخدمات التي يقدمها في سبيل تميز الطلاب والطالبات، كما كرم معالي رئيس الجامعة المتفوقين والمتفوقات والتقطت الصور التذكارية.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق
طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا

طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا
“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة

“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*