“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

المناطق - الرياض

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، وباشرت التحقيق مع ٧٠٠ متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وقررت إيقاف ١٧٦ مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم ، النقل ، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) ، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.