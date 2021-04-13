احدث الأخبار

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”
منوعات
 “نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق
أبرز المواد
 طلاب عسير يرصدون هلال رمضان فلكيا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا وتضبط 20 طنًا من المواد الغذائية المخالفة
أبرز المواد
 أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعلن أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” و”بنك الرياض” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 أمطار رعدية على نجران حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 إغلاق 262 منشأةً وضبط 1200 مخالفة خلال أسبوع في عسير
أبرز المواد
 “هدف” وجامعة جدة ينسقان لدعم تدريب وتوظيف الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

منوعات
“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم 113 طالبًا متفوقًا

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أمانة عسير تغلق معمل “سمبوسة” و تصادر أكثر من طن قبل دخولها السوق

أبرز المواد

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”
http://almnatiq.net/?p=972160
المناطق - وكالات:

أعلنت محكمة الوزراء في دولة الكويت، يوم الإثنين، قرارها بمنع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، وذلك عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“.

وأوضحت صحيفة ”القبس“ المحلية، بأنه تم ”إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت منعه من السفر“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده.

وكان الشيخ جابر المبارك قد اعتذر، الإثنين الماضي، عن المثول أمام محكمة الوزراء، وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في الصفقة التي أبرمت في عهده.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.

ونقل جهاز أمن الدولة، مؤخرا، الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وفهد الباز، إلى السجن المركزي، بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم في القضية.

روابط ذات صلة

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية

“نزاهة” تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية
أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
“الفضلي” يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة

“الفضلي” يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*