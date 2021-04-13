الكويت.. محكمة الوزراء تمنع جابر المبارك من السفر في قضية “صندوق الجيش”

المناطق - وكالات:

أعلنت محكمة الوزراء في دولة الكويت، يوم الإثنين، قرارها بمنع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، وذلك عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“.

وأوضحت صحيفة ”القبس“ المحلية، بأنه تم ”إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت منعه من السفر“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده.

وكان الشيخ جابر المبارك قد اعتذر، الإثنين الماضي، عن المثول أمام محكمة الوزراء، وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في الصفقة التي أبرمت في عهده.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.

ونقل جهاز أمن الدولة، مؤخرا، الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وفهد الباز، إلى السجن المركزي، بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم في القضية.