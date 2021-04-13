اختتام أعمال لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بوادي الدواسر والسليل السنوية

المناطق - وادي الدواسر - مبارك الدوسري:

نظمت لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بكليات وادي الدواسر والسليل، أمس، احتفالية خاصة بمناسبة اختتام أعمالها للعام الدراسي 1441- 1442هـ، بمبنى كلية التربية بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة.

وتضمن الاحتفاء الذي طُبقت فيها الاحترازات الوقائية كلمة لعضو اللجنة الدكتور ماجد الشريدة، أكد فيها أن اللجنة حرصت على القيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيف، من أجل زيادة الوعي لدى منسوبي الكليات في وادي الدواسر والسليل من الطلاب والطالبات وافراد المجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.

كما القى عضو اللجنة علي الصافي كلمة أشار فيها الى أن الفعاليات التي قُدمت خلال العام الدراسي من شأنها رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع بخطر المخدرات والتدخين وضررهما على الفرد والمجتمع، مشيداً بدور الشراكة المجتمعية بين الجامعة والجهات الحكومية لما يخدم المجتمع.

وفي ختام الحفل كرمت اللجنة شركاء النجاح من القطاعات الحكومية ومنسوبي كليات وادي الدواسر والسليل.