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الصحة العالمية تدعو دول العالم لفرض مزيد من الضرائب على التبغ

الصحة العالمية تدعو دول العالم لفرض مزيد من الضرائب على التبغ
http://almnatiq.net/?p=972208

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، مشيرة إلى أن 14 في المئة فقط من سكان العالم في 38 دولة يدفعون ضريبة كافية على التبغ.
وأصدرت المنظمة دليلاً تقنيًا يتضمن سياسات لإنقاذ الإرواح وتوفير الأموال بما سيساعد على إعادة البناء بعد جائحة كوفيد 19 ، حيث تحتاج البلدان إلى موارد إضافية لتمويل تعافي النظم الصحية.
ويحدد الدليل سياسة لإدارة ضرائب التبغ في العالم تؤدي لخفض ما يزيد عن 1،4 تريليونات دولار من النفقات الصحية والإنتاجية المفقودة في العالم بسبب التدخين .
ويتضمن الدليل إرشادات واضحة وعملية لواضعي السياسات والمسؤولين الماليين وسلطات الضرائب والجمارك وغيرهم لتطبيق هذه السياسات.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات ستنقذ الأرواح، حيث توفي 8 ملايين شخص بسبب التبغ العام الماضي، مؤكدة أن هذه الضريبة تنقذ الأرواح وتعبئ الموارد وتتصدى لعدم المساواة الصحية، وتخفف من أعباء النظام الصحي وتكاليفه، وتستهدف عوامل الخطر غير المعدية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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