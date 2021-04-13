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أمير نجران يستقبل رؤساء الجهات الشرعية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير نجران يستقبل رؤساء الجهات الشرعية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972209
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء الجهات الشرعية، والنيابة العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين هنأوا سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة -سائلاً الله تعالى- أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يحل الشهر الكريم بالخير والبركة على سائر بلاد المسلمين.

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