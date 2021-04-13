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أمير جازان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

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أمير نجران يستقبل رؤساء الجهات الشرعية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير نجران يستقبل رؤساء الجهات الشرعية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منطقة نجران

أمير جازان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

أمير جازان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972218

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات والأقسام ومنسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ووجه سموه الجميع بأهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمنطقة من خدمات، سائلا الله تعالى العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

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