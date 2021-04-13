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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=972219
تبوك- علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن سليمان المالكي المعين حديثًا.
وهنأ سموه المالكي بمناسبة التعيين منوهاً سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها.
وأكد سموه حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة متمنياً التوفيق للمالكي وزملائه.
من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.

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