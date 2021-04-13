أمير تبوك يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

تبوك- فايز السميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد المكلف بالمنطقة عادل بن محمد الحويطي ، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة .

ورحب سموه بالحويطي ، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، مثنياً على جهود فرع الوزارة وما تقوم به من أعمال جليلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكداً أهمية العناية بالجوامع والمساجد وتهيأتها للمصلين في جو من الطمأنينة والراحة .

من جانبه أعرب الحويطي , عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات سموه الكريمة و متابعته واهتمامه لأعمال الوزارة بالمنطقة ,