أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

جازان - فضه عطيف؛

تسلم صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، التقرير السنوي لإنجازات فرع الإفتاء بالمنطقة لعام 1441هـ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة , ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي

.وتضمن التقرير الذي قدمه فضيلة الشيخ شيبة ، نبذة عن أعمال الرئاسة العامة الإفتاء ، وجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم ، و على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف .

ونوه سمو أمير المنطقة، بالدور الكبير والمقدر الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، من جهود مباركة.

من جهته قدم الشيبة شكره لسمو أمير منطقة جازان على الاستقبال والتوجيهات السديدة التي استمع لها من سموه الكريم.

وفي نهاية اللقاء قدم عضو الإفتاء كتاب من تأليفه عن التفسير الموجز للقران الكريم.