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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“هدية” تطلق قافلة الـ 20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

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الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق “مصحف الحرمين الشريفين”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق “مصحف الحرمين الشريفين”

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أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

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أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة

أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة

منطقة نجران

الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات

الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات
http://almnatiq.net/?p=972230
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (951) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (400228) حالة، من بينها (8820) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (962) حالة حرجة، كما سُجلت (608) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (384635) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6773) حالة بإضافة (8) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً.

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