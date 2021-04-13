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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم واستخدامهم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم واستخدامهم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية
http://almnatiq.net/?p=972234
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (26) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي للبيع والاستخدام في أنشطة تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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