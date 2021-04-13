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أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة

أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة

منطقة نجران

أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة

أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=972240

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الجهود التي بذلها العميد خالد بن فالح البقمي مدير سجون نجران طيلة فترة عمله بالمنطقة، وكانت محل التقدير حيث تم تكليفه مساعداً لمدير عام السجون للعمليات، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة الوطن.
وبارك سمو أمير منطقة نجران تكليف العميد محمد بن سيف الشهراني مديراً لسجون المنطقة، متمنياً له التوفيق في خدمة العمل والمصلحة العامة.
وعبر الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة واعداً ببذل قصارى الجهود لخدمة العمل وتحقيق التطلعات.

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