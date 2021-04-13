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أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

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أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام
http://almnatiq.net/?p=972243
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم عشر حدائق قامت أمانة المنطقة الشرقية بإنشائها بمدينة الدمام بمجموع مساحات ٣٣٠٠٠ متر مربع، تقع بشرق ووسط وغرب الدمام بأحياء: (المنتزه- والعزيزية – وطيبة – والنورس – والمحمدية – والجلوية – والعنود – والواحة – والفرسان – والشعلة).
وأشار سموه إلى أهمية الحدائق في مدن المنطقة وما تمثله من متنفس للسكان وتسهم في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة، مؤكداً استغلال الأماكن المفتوحة والحدائق العامة بطريقة مناسبة خاصة في هذه الأيام من خلال البعد عن التجمعات وتطبيق المفاهيم والإجراءات الاحترازية.
وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شرحاً لسموه عن المشاريع التي تتكون من مسطحات خضراء بنسبة 60٪ ، كما تمت زراعة ٢٤٠ شجرة ظل، و٨٥٠ شجيرة مزهرة، وتم عمل مضامير للمشاة ومسارات مشاة من الخرسانة المطبوعة ومجموعة ألعاب أطفال متضمنة ألعاب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وألعاب ذكاء جدارية وأرضيات من المطاط ومظلات شراعية ولوحة لتعليم اللغة الصينية ومدرج للفاعليات، وتم إنشاء ملعبين لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض، كما تم عمل بعض الجداريات الفنية ضمن مبادرة ملامح وطن.
وأضاف أن الحدائق تحتوي على مواقف سيارات منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وروعي تنفيذ معايير الوصول الشامل من مسارات ذوي الإعاقة البصرية ومنحدرات الأرصفة.
حضر التدشين المهندس مازن باخرجي وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع.

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