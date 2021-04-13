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“هدية” تطلق قافلة الـ 20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

“هدية” تطلق قافلة الـ 20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

منطقة مكة المكرمة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق “مصحف الحرمين الشريفين”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق “مصحف الحرمين الشريفين”

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“هدية” تطلق قافلة الـ 20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

“هدية” تطلق قافلة الـ 20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة
http://almnatiq.net/?p=972254
المناطق - واس

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية القافلة المحملة بالسلال الغذائية الرمضانية المخصصة للأسر المحتاجة بأحياء مكة المكرمة المسجلين في قوائم المستفيدين لدى عدد من الجمعيات الخيرية التي تغطي أحياء مكة المكرمة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمود بن محمد سنكي.
ويعمل فريق جمعية هدية على إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين داخل الأحياء السكنية باستخدام تطبيق “هدية” الالكتروني الذي يتيح آلية للتحقق من استلام الأسرة المحتاجة للمساعدات من خلال رموز التحقق الرقمية.
وأوضح “سنكي” أن هذه المبادرة أطلقت بالتزامن مع غرة شهر رمضان شهر الخير والبركة؛ لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة في أحياء مكة المكرمة بالشراكة مع 16 جهة خيرية سبق لها التحقق من صحة الاحتياج وأدرجت تلك الأسر في قوائم المستفيدين لدى تلك الجهات.
وبين “سنكي” أن عدد السلال الموزعة هي 20 ألف سلة غذائية غنية بالمواد الغذائية المنوعة للسفرة الرمضانية .
داعيًا المحسنين إلى البذل والعطاء لبرامج وخدمات الجمعية في هذا الشهر المبارك من خلال متجر هدية الالكتروني HGC.org.sa أو التحويل عبر حساباتها البنكية، أو زيارة مكاتب الجمعية المجاورة لساحات الحرمين الشريفين.

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