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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية المشتقات النفطية مع الحكومة اليمنية

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية المشتقات النفطية مع الحكومة اليمنية

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أمير حائل: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم ترسيخ لنهج المملكة منذ عهد المؤسس في الرعاية والاهتمام بكتاب الله

أمير حائل: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم ترسيخ لنهج المملكة منذ عهد المؤسس في الرعاية والاهتمام بكتاب الله
http://almnatiq.net/?p=972261
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمـير مـنطـقـة حــائــــل إن الاهتمام بكتاب الله من أولويات قيادة هذه البلاد وفي مقدمتها، مشيراً إلى أن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من اهتمام وعنايه ما هو إلا ترسيخ لنهج المملكة منذ عهد المؤسس ــ طيب الله ثراه ــ في الرعاية والاهتمام بكتاب الله، والعناية بحفظه وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حفظاً وأداء، وتجويداً وتفسيراً.
جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق الإجراءات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال : إن المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها المغفور له ــ بإذن الله ــ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حملت على عاتقها خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، ورسخت جل اهتماماتها، لكتاب الله العظيم الذي جمع الخير كله، واستحق من تعلمه أن يحظى بالخيرية، فهو دليلنا وهادينا إلى ما فيه خير دنيانا وآخرتنا.

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