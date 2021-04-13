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شباب وفتيات الوطن.. إبداع في العمل المتميز

شباب وفتيات الوطن.. إبداع في العمل المتميز
http://almnatiq.net/?p=972265
المناطق - واس

أكد عبدالعزيز الحسن رئيس مجلس إدارة أحد الفنادق في منطقة القصيم، أن شباب وفتيات الوطن هم الأداة في تحقيق النجاح حيث يشكِّلون من هم دون سن الـ 30 عاماً النسبة الأكبر من سكان المملكة, مما يجعلهم قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 في شتى المجالات.
وبين الحسن لوكالة الانباء السعودية أن الشباب السعودي من الجنسين من أكثر المستفيدين من رؤية المملكة 2030 وذلك بوجود العديد من الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص.
وتحدث عبدالرحمن التويجري، الذي يعمل لدى إحدى الشركات المشغلة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، حول أول وظيفة عمل بها وكانت في المطار مشرفاً على طلبات المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكسب من خلال هذا العمل شرف خدمة هذه الفئة الغالية، وبعد ثقة إدارة الشركة تم تعيني مراقبا على الموظفين بالشركة وبعد مرور سنة أصبح مديرا للشركة بالمطار.
فيما تناولت هيا العلوش صاحبة محل لمنتجات التجميل والعطورات بمنطقة القصيم حياتها العملية بالقطاع الخاص , حيث عملت لمدة سنتين كموظفة ثم اتجهت بعد ذلك لإنشاء مشروعها الخاص في هذا المجال نظراً لميولها وشغفها وخبرتها التي اكتسبتها، إضافة إلى حاجة السوق لشخص ملم باحتياجات بنات الوطن بما يتلاءم مع متطلباتهن وذوقهن وما هو مناسب لهن، وسعت لدعم سوق العمل وتمكين المرأة بتوفير وظائف للسعوديات.

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