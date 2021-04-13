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أمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان

أمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=972271
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم وكلاء ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي إمارة المنطقة الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة , سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيام هذا الشهر وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ
كما حث الجميع على مضاعفة الجهود والتفاني والحرص على إنجاز المعاملات بأسرع وقت وبإتقان لخدمة أهالي المنطقة وفق تطلعات ولاة الأمر .

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