مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا

المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم هدية المملكة لمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا المتضمنة 100 طن من التمور.

قام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري لمفوض الأمن الغذائي المساعد محمد ولد محمد العيد ولد خيار في العاصمة نواكشوط.

وأكد المفوض المساعد أن هذه الهدية تدخل في إطار التعاون المثمر بين مفوضية الأمن الغذائي ومركز الملك سلمان للإغاثة وتعكس مستوى علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني، وحرص قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن هذه الكمية سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجاً في القرى والأرياف الداخلية.

وأكد السفير المطيري بدوره أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات سنوياً لعدد من البلدان الإسلامية ومنها موريتانيا على وجه الخصوص.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.