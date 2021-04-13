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سمو أمير المدينة المنورة يُكرِّم العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية

سمو أمير المدينة المنورة يُكرِّم العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية

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سمو أمير المدينة المنورة يُكرِّم العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية

سمو أمير المدينة المنورة يُكرِّم العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية
http://almnatiq.net/?p=972285
المناطق-المدينة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات بتعليم المنطقة، بعد فوزهم بمسابقة مدرستي الرقمية.
وهنأ سموه الفائزين والفائزات نظير ما حققوه من مراكز متقدمة بالمسابقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحصيلهم العلمي والمعرفي.
وأعرب مدير تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم عن شُكره لسمو أمير المنطقة على تكريم الطلاب والطالبات الأوائل بالمسابقة، مُشيراً إلى أن مسارات المسابقة تضمنت ثلاثة مجالات هي: التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب.
وأوضح العبدالكريم أن المسابقة هدفت إلى نشر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وتعزيز الوعي المهني لثقافة التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، بالإضافة لترسيخ القيّم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

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