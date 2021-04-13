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وزير الثقافة يجتمع بالسفير اليوناني

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وزير الثقافة يجتمع بالسفير اليوناني

وزير الثقافة يجتمع بالسفير اليوناني
http://almnatiq.net/?p=972288

اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وأكد سموه خلال الاجتماع عمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.
كما بحث سموه مع السفير اليوناني مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعَي بينالي الدرعية والرياض آرت، وإمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.

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