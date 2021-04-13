مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أهم شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي

المناطق - وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إبرامها عقدا بقيمة 19.7 مليار دولار للاستحواذ على شركة Nuance الأمريكية المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت ستدفع 56 دولارا مقابل كل سهم من أسهم الشركة المذكورة، أي أكثر بنسبة 23% من القيمة السوقية للسهم والتي أغلقت عليها البورصات الأسبوع الفائت.

وتعتبر شركة Nuance من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات التعرف على الصوت أثناء المحادثات، وتعليم الذكاء الاصطناعي على التكيف مع صوت مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، ومن بين أهم منتجاتها في هذا المجال برمجيات Dragon.

وتستخدم برمجيات Dragon التي تنتجها Nuance خوارزميات التعلم العميق لفك تشفير الكلام وتحسّن دقة التعرف على الأصوات مع مرور الوقت، والتكيف مع صوت مستخدمي الاجهزة الإلكترونية، وتستخدم هذه التقنيات في مساعد Siri الصوتي من Apple على سبيل المثال، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمات Nuance بما فيها منصة Dragon Medical One التي تستخدم لتحديد المصطلحات الطبية موثوقة من قبل 77% تقريبا من المستشفيات الأمريكية.

ويرى العديد من المحللين أن استحواذ مايكروسوفت على الشركة المذكورة قد يشكل نقلة نوعية في مجال تطوير برمجيات الحواسب، وخصوصا في مجالات اعتماد الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الطبية عبر الإنترنت.