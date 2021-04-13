احدث الأخبار

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة
أبرز المواد
 إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد
أبرز المواد
 جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية
أبرز المواد
 المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لليونسكو
أبرز المواد
 مصر تطلع الأمم المتحدة على تطورات ملف سد النهضة
أبرز المواد
 مسجد “جرير البجلي التاريخي” جنوب الطائف .. أُسّس قبل 1400 عام .. ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى النيجر يلتقي بوزير الدفاع الوطني النيجري
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر
أبرز المواد
 32 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الجوف الابتدائية يؤدون الاختبارات
منطقة الجوف
 الغذاء والدواء الأمريكية: وفاة شخص وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح “جونسون آند جونسون”
أبرز المواد
 القناة 12 الإسرائيلية: مسؤولون يتهمون إيران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة الإمارات
أبرز المواد
 مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أهم شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

أبرز المواد
إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد

إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد

أبرز المواد
جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

أبرز المواد
المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لليونسكو

المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لليونسكو

أبرز المواد

مسجد “جرير البجلي التاريخي” جنوب الطائف .. أُسّس قبل 1400 عام .. ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد “جرير البجلي التاريخي” جنوب الطائف .. أُسّس قبل 1400 عام .. ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=972309
المناطق - واس

يقع مسجد جرير البجلي التاريخي في مركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويعدّ من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويُنسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة، وتقام فيه الصلاة حاليا ضمن 30 مسجدا في 10 مناطق.
وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه- الذي أسلم هو وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين تعود مراحل تاسيسه إلى قبل 1400 عام ، وهو تاريخ بناء المسجد.
ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة، بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك، ويبعد 100 كم جنوب الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بُني من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 350م2) ، ويتسع لنحو (130) مصليًا ، علما أن طاقته الاستيعابية قبل بدء المشروع صفر.
ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية ، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل ، ومَيْضأة يتصل بها خزان للمياه ، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة اسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.
وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام ، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية ، وخزان مياه ، ومستودعا ، ودورات مياه وأماكن وضوء (القديمة والجديدة) ، وبئرا ، ومقبرة.

روابط ذات صلة

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة
إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد

إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد
جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*