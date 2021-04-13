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جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

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جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية

جمعية نفع الخيرية بجدة تطلق حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=972321
المناطق_واس

أطلقت جمعية نفع الخيرية بجدة اليوم ، حملة ” لا تشيل هم ” الرمضانية، الهادفة إلى تيسير وضمان توصيل مساهمات الداعمين لمستحقيها بأمان، وضمان وصول الاحتياجات لعملاء الجمعية تكفي حاجاتهم خلال شهر رمضان المبارك .
وتشمل الحملة عددا من المشاريع؛ حيث يستهدف المشروع الأول منها توزيع 15000 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة عن طريق بطاقات ممغنطة تمكنهم من شراء المواد الغذائية والمنتجات الأساسية التي يحتاجونها خلال الشهر المبارك، أو سلال عينية تصل إلى منازل الأسر للتخفيف من معاناة التنقل.
كما تنفذ مشروع ” فطرهم وأكسب أجرهم ” وهو مشروع إفطار في الحرم المكي يستهدف توفير 60000 وجبة جافة تتكون من فطيرة جبن وكب كيك وتمر وعصير وماء وسط اهتمام من الجمعية بصحة المعتمر من خلال إضافة المعقم والكمامة مع كل وجبة ، ومشروع إفطار صائم للأسر المحتاجة ويهدف إلى توفير 100000 وجبة ساخنة توزع للأسر المحتاجة وتصل إلى منازلهم بطريقة آمنة وعليها ملصق السلامة؛ وتتكون من ربع دجاجة وأرز وتمر وسنبوسة وماء وعصير أو لبن.
فيما تتضمن أعمال الجمعية بمشروع استقبال زكاة الفطر نقداً ، وتخرجها بالنيابة عن الموكلين “أرز”، وتوصلها لمستحقيها في وقتها الشرعي نيابة عن الموكلين ويستهدف 15000 أسرة ، حيث تستقبل الجمعية الموكلين بزكاة الفطر من خلال عدة قنوات من أبرزها استقبال الموكلين في مقر الجمعية الرسمي أو مكاتبها التعريفية في جدة ومكة أو من خلال متجرها الإلكتروني، ويستطيع الموكل دفع قيمة زكاته التي تبلغ 20 ريالاً للفرد بواسطة بطاقات الائتمان أو بطاقة مدى، أو عن طريق التحويل البنكي لحسابات الجمعية في البنوك السعودية.

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