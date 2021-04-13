إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ60%.. وتركب 1000 جهاز طرد جديد

قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، لوسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء، إن طهران ستبدأ غدًا الأربعاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن إيران ستركب 1000 جهاز طرد مركزي متطور آخر في منشأة نطنز النووية.

وأضاف عراقجي، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذين الإجراءين في رسالة وجهتها للمدير العام للوكالة، رافايل جروسي، وفقًا للعربية.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%، ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية تخريب استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم؛ حيث اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.