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أمير القصيم يلتقي المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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أمير القصيم يلتقي المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير القصيم يلتقي المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972330
المناطق_بريدة

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، بحضور وكلاء الإمارة، ومحافظي المحافظات  بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سمو أمير منطقة القصيم الجميع التهاني والتبركات بحلول الشهر الكريم ،  داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها، والشعب السعودي النبيل، والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات،  ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والإستقرار .

وسأل سمو أمير المنطقة, الله سبحانه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يرزقنا شكر نعمه، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية على خير حال ، و ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

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