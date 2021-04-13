أمير القصيم يشدد على البعد عن التجمعات وعدم التكدس أمام المتاجر خلال رمضان

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن الدولة أعزها الله بذلت جميع الإمكانات وسخرت جميع الجهود لحماية الوطن والمواطنين من هذا الوباء, مشدداً على أهمية البعد عن التجمعات وعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات وتطبيق الأنظمة والتعليمات, والتأكيد على أرباب الأسر والمنشآت بالتقيد بالإجراءات الصحية وعدم التكدس أمام المتاجر وتطبيق لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي.

مضيفاً سموه بأنه على جميع القطاعات في المنطقة تطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام والاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.