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أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

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أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972336
المناطق_علي العميري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة تبوك  مساء اليوم في القصر الحكومي المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين .وبادل أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة.

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