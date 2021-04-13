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رئاسة الحرمين: تخصيص 18 مسارًا للطواف بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين: تخصيص 18 مسارًا للطواف بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=972348
المناطق_مكة المكرمة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (18) مسارًا لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين؛ حيث تم وضع ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف البالغ عددها (14) مسارًا، بالإضافة إلى أربعة مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تُستخدم وقت الحاجة لها، كما تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب (2000) مُصَلٍّ؛ وذلك بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف يكفي لما يقارب (500) مصلٍّ بجانب سلم باب الفتح، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب (1500) مصلٍّ، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وتحدّث مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، بأن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام، وتم تجهيز خطة متكاملة لذلك أُعدت مسبقًا؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشار “الحجيلي” إلى ضرورة الالتزام بالمسارات والتباعد الجسدي؛ وذلك للحفاظ على سلامة المعتمرين والقاصدين؛ رافعًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه غير المحدود في كل ما من شأنه ضمان الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين والزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

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