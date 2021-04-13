مسنات رعاية الرياض يساهمن بشراء الأغذية التموينية الرمضانية للمحتاجين

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اطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض صباح اليوم الثلاثاء مبادرتها الرمضانية “قد لانراكم لكننا معكم ” بمشاركة 58 مسنة من المشمولات بالرعاية داخل الدار وبعض الموظفات العاملات معهن وذلك ضمن برامج وانشطة شهر رمضان المبارك .

ويتضمن الجزء الأول من المبادرة توزيع بطاقات الشراء التموينية على 41 مستفيد من السائقين وحراس الأمن العاملين في مجمع الرعاية الاجتماعية بحي النخيل بعد الأخذ بجميع الإجراءات الإحترازية الوقائية إسهاماً من نزيلات الدار في تخفيف الأعباء المالية عنهم خلال شهر رمضان المبارك

يذكر ان دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض هي احدى دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وتشمل بالرعاية المسنين والمسنات الذين تتراوح أعمارهم مابين “60 _100” عام واعجزتهم الشيخوخة عن القيام بشؤون انفسهم.