الأمر بالمعروف في الرياض تبدأ تفعيل برنامج ” الصيام جُنة “

المناطق_ الرياض

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض تفعيل برنامج ” الصيام جنة ” في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة .

ويشمل البرنامج عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية، وذلك ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه. مع مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.