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إقبال على التمور برفحاء مع إطلالة شهر رمضان المبارك

إقبال على التمور برفحاء مع إطلالة شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972360

يُقبل المتسوقون من أهالي محافظة رفحاء مع بداية حلول شهر رمضان المبارك على شراء التمور بمختلف أنواعها، وتشهد أسواق التمور بالمحافظة هذه الأيام إقبالا متزايداً وانتعاشاً في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور بجميع أنواعها.
ورصدت “واس” خلال جولة في محلات التمور اليوم حركة شراء نشطة في السوق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار جائحة فايروس(كوفيد-19), وغيرها من المحال التجارية.
وأوضح عدداً من العاملين في تلك المحال ان التمر السكري والخلاص في مقدمة التمور المرغوبة هذه الأيام، وتختلف الأسعار بإختلاف اصناف ودرجات المنتج وحسب الأنواع والاصناف، وهي تأتي من مناطق المملكة الزراعية المختلفة، مفيدين أن الرغبة الشرائية تختلف من شخص لآخر من حيث الأنواع الأخرى المتعددة.
وأكد عدداً من المتسوقين، حرص الأسر على شراء التمر بأنواعه المختلفة وهو من العناصر الرئيسية التي تتصدر المائدة الرمضانية وكذلك طيلة أيام العام، نظراً لقيمتة الغذائية العالية والمفيدة للجسم.

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