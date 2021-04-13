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أكثر من 27 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بتبوك في الربع الأول لعام 2021

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أكثر من 27 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بتبوك في الربع الأول لعام 2021

أكثر من 27 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بتبوك في الربع الأول لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=972370
المناطق_تبوك

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خلال الربع الأول لعام 2021م ( 27228) مكالمة تم التعامل مع (5063) بلاغاً إسعافياً، أنشأ منها (1858) بلاغاً لحالات الحوادث فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية (3165) حالة ، بالإضافة إلى تلقي (40) بلاغاً عبر تطبيق “أسعفني” 
وأوضح المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة محمد بن سعد العنزي أنه تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة حيث يتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة. 
ودعا العنزي المواطنين والمقيمين التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- الإتصال بغرفة العمليات على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني “أسعفني”. 

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