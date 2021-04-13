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تحت رعاية أمير منطقة تبوك “تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بالمنطقة

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تحت رعاية أمير منطقة تبوك “تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بالمنطقة

تحت رعاية أمير منطقة تبوك “تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=972374
المناطق_تبوك

تحت رعاية  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تنطلق اليوم حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك تحت شعار ” نتراحم .. معهم” . 
وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدما شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل مايخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة. 
وناشد الحارثي الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي: SA068000050019001184 
أو تجيير شيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك، راجيا من الله العون والتوفيق للجميع.

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