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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
http://almnatiq.net/?p=972377
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، هنأه سموه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء .

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