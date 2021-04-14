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شؤون الحرمين توزع عدد من المظلات على المعتمرين

شؤون الحرمين توزع عدد من المظلات على المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=972381
المناطق_واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عدد من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف والمشرف على الحملة المهندس ماهر الزهراني أن هذه الحملة تواصل تألقها كل عام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.

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