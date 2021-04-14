هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت ملعقة صغيرة من عسل “مانوكا”!

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http://almnatiq.net/?p=972384
المناطق_ الرياض

 قالت أخصائية التغذية كريستين بيلي، إن “السكان الأصليين لنيوزيلندا – موطن عسل مانوكا – أدركوا لأول مرة الخصائص العلاجية لعسل مانوكا منذ آلاف السنين.

وأشارت إلى مكونه الرئيسي يتضمن الـ”ميثيل جليوكسال” (MGO)، الذي يجعل خصائص هذه المادة الطبيعية المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات أكثر فعالية.

وأبانت أن المنتج الذي ينتجه النحل “يحتوي على عدد من المركبات النباتية المضادة للأكسدة، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد”، كما أنه يضفي خصائص مضادة للالتهابات لعسل “مانوكا”، والتي يمكن أن تخفف الالتهاب في الجسم، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

فيما أوضحت أبحاث أخرى من مركز التغذية والصحة في إسبانيا، أن العسل يمتلك “نشاطا مضادا للسرطان ضد أنواع مختلفة من الأورام”، حيث إن العسل يراقب “نشاطا مضادا لمرض السكري”، وله “تأثير وقائي في نظام القلب والأوعية الدموية”.

وتابع الباحثون: “يمنع أكسدة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة [كوليسترول LDL – المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار] في الجهاز العصبي، وفي الجهاز التنفسي ضد الربو والالتهابات البكتيرية، وفي الجهاز الهضمي”، كما يمكن لعسل مانوكا “المساعدة في تخفيف مجموعة من أعراض الجهاز الهضمي الشائعة ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام”.

ويزيد عسل “مانوكا” من عدد بروبيوتيك لاكتوباسيلوس في القناة الهضمية، فيما تعد هذه البكتيريا “جيدة” تعزز صحة الأمعاء. وفي غضون ذلك، كما أنه يقلل من انتشار البكتيريا “السيئة” في الأمعاء، مثل الإشريكية القولونية.

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