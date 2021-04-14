جامعة الإمام توقع مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى

وقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الطب اليوم, مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى لتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير البرامج التعليمة والتدريبية والبحثية وتدريب الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات بما يحقق متطلبات التنمية وبناء الكوادر العلمية والمهنية في المملكة, بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.

ووقع الاتفاقية عميد كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الخدمات الطبية الدكتور طارق العسبلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور فهد الغفيلي.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة الإنفاق, وخدمةً لمنسوبي الجامعة , وتدريب طلاب وطالبات الجامعة في مرافق التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى وفقاً لبرامج التدريب، وتمكين الممارسين الصحيين من منسوبي الجامعة من الممارسة المهنية، وإجراء الأبحاث والدارسات المشتركة بين الجهتين، والسماح لكلٍ منهما الاستفادة من الإمكانات المتاحة لرفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى إقامة برامج التدريب بالمحاكاة، والمشاركة في بناء البرامج الصحية و الأكاديمية في التخصصات الصحية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استشعاراً من وزارة الصحة والجامعة بمسؤوليتهما المشتركة في هذا المجال، والعمل على تحقيق متطلبات الرؤية السعودية 2030 من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمة و وزارة الصحة, وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية.