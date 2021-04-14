احدث الأخبار

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 تمديد تكليف حزام القحطاني متحدثاً رسمياً لصحة بيشة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة
أبرز المواد
 جامعة الإمام توقع مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى
أبرز المواد
 هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت ملعقة صغيرة من عسل “مانوكا”!
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع عدد من المظلات على المعتمرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
أبرز المواد
 تحت رعاية أمير منطقة تبوك “تراحم” تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بالمنطقة
أبرز المواد
 أكثر من 27 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بتبوك في الربع الأول لعام 2021
أبرز المواد
 الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد المهني
أبرز المواد
 “صحة حفر الباطن” تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية وعيادات “تطمن” خلال شهر رمضان 1442هـ
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

أبرز المواد
تمديد تكليف حزام القحطاني متحدثاً رسمياً لصحة بيشة

تمديد تكليف حزام القحطاني متحدثاً رسمياً لصحة بيشة

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

أبرز المواد

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=972399
المناطق_واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد بن فهد الشلوي أنه وُزّعت وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام ، المشتملة على زمزم وتمر, وراعت عملية التوزيع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحيث وٌزعت على المصلين في أماكنهم تجنباً للزحام، حيث تحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم.

روابط ذات صلة

تمديد تكليف حزام القحطاني متحدثاً رسمياً لصحة بيشة

تمديد تكليف حزام القحطاني متحدثاً رسمياً لصحة بيشة
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*