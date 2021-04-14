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أمير القصيم: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نهج متأصل

أمير القصيم: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نهج متأصل

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أمير القصيم: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نهج متأصل

أمير القصيم: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نهج متأصل
http://almnatiq.net/?p=972404
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطـقة القصيم أنه منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وقادة هذه البلاد وأمراؤها يولون حفظ القرآن الكريم والعناية بسنة سيد المرسلين جلّ عنايتهم ورعايتهم، ونهج متأصل وامتدادٍ طبيعي لعناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية حملت على عاتقها خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، بل تطور هذا الأمر إلى ما هو أبعد، فكان إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كأكبر مجمع يُعنى بطباعة المصحف الشريف، وترجمة معانيه، وإنتاج العشرات من التسجيلات لحفظة كتاب الله، لتكون في متناول كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وإنشاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف وهو مجمع لطباعة الحديث النبوي الشريف ومقره المدينة المنورة.

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