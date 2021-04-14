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“التجارة” تحذر من التعامل مع منشآت مخالفة تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج المملكة

“التجارة” تحذر من التعامل مع منشآت مخالفة تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=972410
المناطق_واس

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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