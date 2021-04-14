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‏السفير الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الفرنسي

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‏السفير الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الفرنسي

‏السفير الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=972416
المناطق - واس

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى فرنسا، إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
ونقل السفير الرويلي لفخامة الرئيس ماكرون خلال حفل التسليم الذي أقيم بقصر الإليزيه بباريس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمَّل الرئيس ماكرون السفير الرويلي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثنياً على العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتطلعه لتعزيزها.
كما عبر الرئيس الفرنسي عن تمنياته للسفير الرويلي بالتوفيق في مهام عمله.

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