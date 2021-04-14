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 شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
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شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

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شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=972433

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد بن فهد الشلوي أنه وُزّعت وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام ، المشتملة على زمزم وتمر, وراعت عملية التوزيع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحيث وٌزعت على المصلين في أماكنهم تجنباً للزحام، حيث تحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم.

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