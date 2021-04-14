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تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟

تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟
http://almnatiq.net/?p=972447
المناطق - وكالات

كشفت تايوان، الثلاثاء، عن سفينة حربية برمائية جديدة يمكن استخدامها لإنزال القوات، ما قد يعزز خطوط الإمداد إلى جزر معرضة للخطر قبالة سواحل الصين وفي بحر الصين الجنوبي.

والسفينة يو شان، التي تزن 10600 طن وتحمل اسم أعلى جبال تايوان، هي أحدث إضافة في برنامج الرئيسة تساي إينج وين الطموح لتحديث القوات المسلحة، في ظل ضغوط من الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

والسفينة، التي صنعتها شركة سي.إس.بي.سي كوربوريشن تايوان المدعومة من الحكومة، ستدخل الخدمة العام المقبل.

وستكون السفينة مسلحة بمدفع يستخدم ضد أهداف جوية وأرضية وصواريخ مضادة للطائرات ومدافع فالانكس المضادة للصواريخ والطائرات.

وقالت تساي خلال مراسم رسمية لتسمية السفينة في مدينة كاوهسيونج الساحلية الجنوبية إنها تمثل “حجر زاوية” في خطط تايوان لتشييد السفن الحربية محليا.

وأضافت “أعتقد أن هذه السفينة ستعزز بالتأكيد قدرة أسطولنا علىالاضطلاع بمهمته وتعزيز دفاعاتنا”.

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